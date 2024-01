Meteo, weekend con calo termico e neve in collina. Raffiche di vento e gelate in pianura

Una perturbazione atlantica, associata ad aria più mite, porta ancora piogge sul versante tirrenico e localmente al Nord-Est, ma già da domani cambierà tutto, di nuovo. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, passata la perturbazione che ieri ha interessato le regioni settentrionali e parte di quelle tirreniche, sull'Italia si sta instaurando una circolazione caratterizzata da tese correnti sudoccidentali che mantengono una certa instabilità sull'arco alpino, con nevicate in rialzo di quota per l'ingresso di un più mite flusso libecciale. Fenomeni in corso anche sui settori alto tirrenici e nel Friuli VG, mentre sul versante adriatico le condizioni sono migliori, favorite anche da raffiche di Garbino che determinano un rialzo termico.