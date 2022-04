Meteo, se piove il 4 aprile pioverà per 40 giorni? L'origine del proverbio popolare

In questi giorni la pioggia e il maltempo non danno tregua, ma se dovesse piovere anche domani 4 aprile cosa succederebbe? I più scaramantici sono convinti che seguirebbero altri 40 giorni consecutivi di rovesci. Il detto popolare di origine napoletana "Quattro aprilante, giorni quaranta" sta a indicare proprio questa previsione meteorologica che non ha nulla di scientifico.

Il proverbio dice in pratica che se piove il 4 aprile pioverà anche per i successivi 40 giorni. Si tratta di una credenza popolare e se si va a ritroso nel tempo consultando l'Archivio Meteorologico della Città di Napoli, attivo dal 1872, non si trova alcun riscontro. Nel 70 percento dei casi, tuttavia, se i primi giorni di aprile sono stati piovosi, lo sono state anche le successive due settimane.



Per quanto concerne l'origine, si sa che i primi quattro giorni di aprile venivano definiti brillanti proprio perché solitamente piovosi e portatori di buon auspicio. Da qui la frase "Quattro brillanti, giorni quaranta". Quindi la pioggia in questi primi giorni di primavera sarebbe positiva secondo la saggezza popolare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Aprile 2022, 10:09

