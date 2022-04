Carta d'identità elettronica, caos a Roma: «Ore in fila, ma niente documento». E il sindaco Gualtieri si scusa

Ore di attesa in fila per poi tornare a casa senza il documento. A Roma, per la carta di identità elettronica, sembra proprio non esserci soluzione. Per oggi, infatti, il Campidoglio aveva organizzato un open day in 7 municipi per fare la carta di identità elettronica senza prenotazione, ma ha lasciato scontenti tanti romani: l’adesione è stata altissima, oltre le aspettative, e tanti sono rimasti a mani vuote.

Roma, code per la carta d'identità elettronica: chioschi e sportelli presi d'assalto

Il motivo di tutte queste richieste? La necessità di avere un documento in tempi utili: le persone si sono infatti rivolte alla giornata straordinaria perché i tempi di attesa standard, prenotandosi sul sito del Cie, sono lunghissimi. In questo momento, ad esempio, il primo appuntamento disponibile è fra tre mesi. Ma anche l’iniziativa di oggi, promossa dal Campidoglio, ha sollevato una bufera di polemiche: la maggior parte dei richiedenti è rimasta a mani vuote. “Un flop clamoroso” tuona l’opposizione. Ma l’assessore al decentramento, Andrea Catarci replica: “consegnate 1300 carte di identità, mai così tante a Roma in un solo giorno”.

Le scuse del sindaco Gualtieri

In serata sono arrivate anche le scuse del sindaco e la rassicurazione che chi era in fila oggi avrà un appuntamento ravvicinato. E gli open day verranno potenziati. “Le moltissime domande ci ricordano anche il forte arretrato che si è accumulato negli anni scorsi, che inevitabilmente rende molto forte la pressione su questo nuovo canale. Purtroppo oggi ciò ha determinato anche, in alcuni casi, file e lunghe attese. Di questo ovviamente ci scusiamo. Dove possibile, a chi non è riuscito a fare oggi la CIE è stato già dato un appuntamento ravvicinato. Siamo al lavoro per trovare le soluzioni che evitino questi inutili disagi. Implementeremo il sistema già nelle prossime settimane per mandarlo a regime. Non possiamo più permettere che per avere una CIE ci vogliano mesi di attesa. Voglio rassicurare tutti i romani che gli Open Day del sabato proseguiranno anche nelle prossime settimane e si estenderanno anche agli altri Municipi”.

Gli uffici presi d'assalto

L’appuntamento per la giornata di open day era dalle 8.30 alle 16.30 nelle sedi di via Fracchia (municipio III), via Rivisondoli 2 (municipio IV), via Duilio Cambellotti 11 (municipio VI), via Benedetto Croce 50 (municipio VIII), via Aurelia 470 (municipio XIII). Gli sportelli anagrafici di via Petroselli 50, in Municipio I, saranno attivi dalle 8.30 alle 14.00, quelli del Municipio XI in Via Portuense 579 dalle 8.30 alle 15.30.

Ai romani non è parso vero: chiunque abbia avuto a che fare con la prenotazione di una carta di identità elettronica negli ultimi anni sa bene che le attese sono estenuanti, si tratta di mesi. E così questa mattina davanti a ognuna di queste postazioni già prima delle 8:30 c’era la fila ed è andata avanti tutto il giorno

Ore di attesa in fila, senza una tettoia sotto la pioggia che per l’intera giornata non ha dato tregua, per persone anziane e famiglie che avrebbero voluto approfittare della giornata straordinaria per risolvere un problema che sembra proprio non aver soluzione. E invece si sono ritrovati senza carta di identità, dopo una mattinata sotto la pioggia. I numeretti non si trovavano e le file venivano organizzate dai cittadini, all’aperto. Tra proteste e battibecchi.

“Negli uffici di via Portuense nel municipio XI - ha denunciato il consigliere comunale della Lega, Fabrizio Santori -intorno alle 8.30 c’erano già 350 persone in fila. Stesse code anche negli altri municipi che hanno aderito, dal XIII al VI, con attese che hanno raggiunto un’ora e mezza. Tanta adesione significa che, evidentemente, c’è bisogno di un servizio del genere ma va organizzato meglio”.

“Un flop clamoroso - sottolineano Flavia De Gregorio, Dario Nanni e Francesco Carpano, consiglieri capitolini della Lista Civica Calenda - con lunghe file, anche sotto la pioggia, per restare a bocca asciutta. File senza gestione, numeretti dati in ritardo, persone anziane lasciate in piedi per ore, forze dell’ordine chiamate ad intervenire in alcuni quartieri. Il massiccio afflusso dei partecipanti era facilmente prevedibile. Un minimo di organizzazione sarebbe stata necessaria”.

Catarci: Numeri record, ripeteremo gli open day

Sulla questione è intervenuto l’assessore al decentramento, Andrea catarsi che si è fatto promotore dell’iniziativa. Ha voluto sottolineare che si è trattato di un’iniziativa sperimentale, utile per accelerare rispetto ai tempi di attesa avuti fino ad ora a Roma.

“Abbiamo avuto numeri davvero significativi: circa 1300 Cie consegnate in sole 40 postazioni, un numero record mai raggiunto prima in città in un solo giorno. Purtroppo non siamo stati in grado di soddisfare tutte le richieste e siamo dispiaciuti per chi ha avuto dei disagi con attese inutili. Siamo già al lavoro per trovare soluzioni più adeguate nella gestione delle richieste, anche attraverso un sistema di prenotazione che permetta a tutte le persone in fila di avere il documento di identità. Gli Open Day proseguiranno dunque anche nelle prossime settimane coinvolgendo anche altri Municipi”.

Catarci, facendo riferimento alla lentezza delle prenotazioni negli ultimi anni, assicura di voler accelerare l’iter con nuovi open day nelle prossime settimane in altri municipi: “Voglio ricordare che questa del sabato è un’iniziativa sperimentale che si affianca alla normale attività di rilascio delle Carte di Identità Elettroniche degli uffici. Un servizio in più per i cittadini che questa amministrazione ha voluto fortemente per ridurre i tempi di attesa e per far fronte all’immobilismo di questi anni”.

TRE MESI DI ATTESA, A PARTIRE DA ORA

A Roma infatti per avere una carta di identità elettronica bisogna aspettare almeno tre mesi. Solo per avere un appuntamento. In questo momento, infatti, collegandosi al sito per la prenotazione Cie, il primo appuntamento disponibile è per il 4 luglio prossimo nella sede l IV municipio in via Rivisondoli, il 7 luglio c’è posto nel XI municipio in via Portuense. Poi si va dal 20 luglio in poi. Insomma, per avere una carta di identità rinnovata per partire per l’estate non c’è più tempo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Aprile 2022, 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA