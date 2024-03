Mestre, «spari in un condominio». La polizia arriva e circonda la zona. Operazione in corso

Spari in un condomio di Mestre che è stato circondato dalla Polizia. Sta succedendo adesso in via Perlan 19, nel quartiere Gazzera: lo riferisce il sito del Gazzettino. Gli inquilini del palazzo hanno riferito di aver sentito degli spari: «Abbiamo paura, le forze dell'ordine ci hanno detto di non parlare e di non uscire di casa».

Sul posto la polizia e i Vigili del Fuoco. Al momento non ci sarebbero feriti e su posto non sarebbero state trovate armi da fuoco.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 13:06

