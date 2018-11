Larve e vermi nei piatti serviti alla mensa dei bambini: denuncia alle elementari

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Larve e vermi nei pasti della mensa dei bambini. È accaduto alle elementari nel Comune di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. A raccogliere la denuncia di genitori e insegnanti è sutato il quotidiano "La Nazione". Il giornale racconta che nelle scuole elementari e dell'infanzia delle frazioni di Orentano e di Villa Campanile ai piccoli alunni siano state servite pietanze contaminate dalla vermi, nella pasta, e larve, nel farro.Il sindaco Gabriele Toti ha detto di avere informato l'Azienda sanitaria locale per accertamenti sulle condizioni igienico-sanitarie del servizio mensa. «Servire cibo con le larve di insetti nelle mense scolastiche non può essere tollerato», ha assicurato il primo cittadino. La somministrazione del cibo è stata sospesa immediatamente appena gli insegnanti si sono accorti degli insetti nel cibo.