Operato da un chirurgo malato di Parkinson, paziente resta invalido

Vienee resta zoppo. Roberto ha raccontato la sua storia a, spiegando come quella che doveva essere una semplice operazione alsi è trasformata per lui in un dramma che lo ha lasciatoIl chirurgo che ha effattuato l'intervento a Trieste è affetto dal morbo di Parkinson, che tra i vari sintomi presenta forti tremori incontrollabili, che durante un intervento posso avere anche gravi conseguenze. Roberto però ha scoperto la patologia del suo medico solo 10 giorni dopo l'intervento. A Le Iene il paziente ha raccontato di aver notato dei tremori: «Vedevo una mano tremolante, già dalla prima sutura. Poi mi ha tagliato il piede e vedevo che non riusciva a fermarsi, come se dovesse forzarsi per arrestare la sua azione. Mi ha rovinato».L'inviata raggiunge il medico e prova a parlare con lui, ma non sembra essere ben disposto, allontana la "iena" e arriva a chiamare la polizia in suo soccorso, ribadendo che non ha alcuna malattia che possa avere interferenze con il suo mestiere di chirurgo.