Coronavirus, Maurizio muore a 38 anni. È la vittima più giovane in Italia. Il padre: «Può colpire chiunque»

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 21:45

Maurizio è morto nel giro di poche ore nella terapia intensiva del Policlinico di Bari. A raccontare il suo calvario, il papà Antonio, medico radiologo, in un'intervista a TPI.Maurizio non camminava più da quando aveva 20 anni, ma era autonomo e in salute. Lavorava nel settore amministrativo della Residenza per anziani “Mamma Rosa”. «- racconta papà Antonio -». Tutto sarebbe iniziato il 5 marzo, quando una febbre, prima a 37° poi a 38°, ha cominciato a debilitare il ragazzo.È stato proprio papà Antonio a leggere i risultati della radiografia al torace, che ha evidenziato una polmonite. «Da quel momento non lo abbiamo più visto perché è stato portato in isolamento in terapia intensiva.».La condizione di Maurizio, dunque, sarebbero precipitate nel giro di tre ore: «La sera il collega di guardia è entrato per salutarlo e stava ancora bene, poi ha avuto un blocco respiratorio fulminante. Maurizio era infermabile e amava la libertà. Non l’ha fermato un incidente gravissimo, non l’ha fermato la dialisi, né la sedia a rotelle. L’ha ucciso il coronavirus. Non sappiamo come è stato contagiato. E nemmeno ci interessa.».