I negazionisti provano a bruciare una mascherina sul palco, ma il tentativo fallisce Video

Una moderatissima negazionista scopre l'esistenza del materiale ignifugo... pic.twitter.com/mz2OcRUxRr — Massimo (@Misurelli77) September 5, 2020

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Settembre 2020, 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Noi il bavaglio non lo vogliamo: vogliamo parlare, vogliamo gridare, ci vogliamo baciare. La mascherina la dovete bruciare». Con queste parole ieri a Roma, dal palco della manifestazione dei negazionisti che ha riunito in piazza no-mask e no-vax , una mamma, Alessandra Giunta, ha provato a dare fuoco a quello che viene giudicato il simbolo di tale bavaglio: la mascherina.Il tentativo, ripreso in video, non è andato a buon fine ci sono voluti tre tentativi prima che le fiamme cominciassero a intaccare il tessuto della mascherina.