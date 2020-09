Sono qui come italiana di fronte all’attacco alle radici costituzionali della nostra libertà, alle radici della verità cristiana. Una politica che distrugge la vita attraverso vaccini, tamponi e limiti alla respirazione. Non sono mai rimasta a casa, nemmeno durante il lockdown

Roma del popolo delle mamme, no vax e no mask. . Così l’attrice e conduttrice Eleonora Brigliadori , che ha partecipato alla manifestazione adel popolo delle mamme,

Quando tornerò in televisione? Quando la tv italiana tornerà ad essere libera. Non tollero colleghi che mettono mascherina per garantirsi la poltrona





Leggi anche > No Mask, le voci dei manifestanti: “Inutile il distanziamento e no al vaccino obbligatorio”







La Brigliadori ha fatto parlare di sé per le sue controverse prese di posizione contro la scienza e la medicina ufficiale. In tanti hanno voluto salutarla e chiederle il perché della sua decisione. , ha concluso.La Brigliadori ha fatto parlare di sé per le sue controverse prese di posizione contro la scienza e la medicina ufficiale. In tanti hanno voluto salutarla e chiederle il perché della sua decisione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Settembre 2020, 11:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA