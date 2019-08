Rischia di annegare a 13 anni, rianimata in spiaggia da un'infermiera in vacanza

Si sente male mentre nuota e viene tratta in salvo da un'infermiera in vacanza, dai bagnini del Blue Beach e dal 118. Ha rischiato di rimanere affogata una ragazza di 13 anni in vacanza con i familiari a Marotta. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati proprio i genitori che hanno visto la figlia annaspare in acqua in modo irregolare. Ha subito dato l’allarme e allertato i bagnini di salvataggio che si trovavano nelle immediate vicinanze. Nel giro di pochi istanti, mentre veniva contemporaneamente attivato il sistema di soccorso del 118, la ragazzina veniva portata a riva in condizioni molto gravi.



Un'infermiera professionale di Perugia in vacanza a Marotta, con lunga esperienza in attività assistenziale di emergenza nell'ospedale S.Maria della Misericordia, dopo essersi qualificata, ha iniziato il massaggio cardiaco, in una situazione critica. Le manovre effettuate si sono tuttavia rivelate utili, con ripartenza dell'attività cardiocircolatoria. La piccola è stata intubata, è ricoverata in Rianimazione all'ospedle di Fano. Sabato 10 Agosto 2019, 17:57

