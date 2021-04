Il marito si ammala e muore di Covid, la moglie Tea lo raggiunge sette giorni dopo

Marito e moglie positivi al Covid muoiono a una settimana di distanza l'uno dall'altra. Maria Teresa Malpezzi, si è spenta a 78 anni a causa del coronavius dopo aver salutato una settimana prima il caro marito Franco di 83 anni. I due erano sposati da molti anni ed erano molto legati, forse è stato anche questo uno dei motivi per cui la donna non è sopravvissuta molto al marito lasciandosi andare alla malattia.

La loro scomparsa ha scolvolto l'intera comunità di Casumaro, in provincia di Ferrara, che conosceva molto bene la famiglia. La donna era molto conosciuta dopo aver lavorato per anni come maestra. Tutti i suoi bambini la conoscevano come Tea e la sua scomparsa ha gettato nello sconforto diverse generazioni. La donna era attiva anche nel sindacato e nell'associazionismo locale. Si dava da fare in parrocchia e nel direttivo della Biblioteca Ileana Ardizzoni. Organizzava diverse attività extracurriculari e aveva amato ogni alunno come se fosse stato figlio suo.

A dare notizia della scomparsa della coppia sono stati i due figli, Daniele e Monica. Tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio per la famiglia, per una coppia che si è amata tanto in vita e che ha voluto rimanere insieme anche dopo la morte.

