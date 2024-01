Trova la moglie con un cappio al collo e chiama il 112: «Aiuto, vuole suicidarsi». Ma aveva fatto un gioco erotico con 3 uomini

di Redazione web

Torna a casa e trova la moglie seminuda e legata con un cappio al collo, così il marito allarmato ha subito chiamato i soccorsi pensando al tentativo di suicidio. La realtà però era ben diversa. La donna, dopo aver ripreso conoscenza, ha spiegato che quella scena era il risultato di un gioco erotico con 4 persone. È successo nelle scorse settimane a Genova.

Il bondage a Sestri Ponente

Protagonista della vicenda è una donna di 38 anni. Il marito (da cui si sta separando) dopo non averla trovata in casa, si è diretto in garage e l'ha trovata priva di sensi con una corda al collo collegata a un armadio, riporta il Secolo XIX. Dopo aver ripreso conoscenza, la donna avrebbe ammesso di aver partecipato a un gioco erotico con altre tre persone. Si è trattato, dunque, di un caso di bondage. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Senza mai essere stata, secondo i sanitari, in reale pericolo di vita. Ha raccontato di aver conosciuto tre uomini al bar e di averli condotti in casa sua, nello scantinato, dove è avvenuto il bondage.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 12:46

