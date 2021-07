Marina Castangia è ancora viva? A Chi l'ha visto una testimonianza che può cambiare tutto

Marina Castangia è morta o è ancora viva? Nella puntata di Chi l’ha visto di questa settimana spunta una nuova testimonianza che può cambiare tutto. Il compagno Antonio Demelas, 69 anni, ha sempre detto che la donna si era allontanata da casa intorno all’8 marzo, per poi tornare ai primi di maggio per prendere alcuni vestiti e poi sparire nuovamente. Quel giorno però in paese nessuno la vide, e nei mesi successivi non ci fu alcuna segnalazione, a parte quella di una donna in una tabaccheria: dopo le verifiche da parte delle forze dell’ordine però, è poi emerso che quella donna non era lei.

Dalla Procura però, racconta Chi l’ha visto, viene diffusa la notizia di una nuova segnalazione, stavolta credibile. A raccontare di aver visto Marina Castangia è una signora che la conosceva, che l’avrebbe incrociata fuori da una farmacia. «C’è questo elemento nuovo, emerso negli ultimi giorni, di una testimonianza di una signora della zona che riferisce agli inquirenti di aver visto Marina il giorno 8 maggio, di fronte a una farmacia», dice all’inviato di Raitre il procuratore di Oristano Ezio Domenico Basso.

«La signora conosceva la Castangia già da prima, ma non abbiamo la certezza che sia davvero lei», aggiunge Basso. Ma come mai questa signora non lo ha detto prima? «Non pensava che fosse importante venirlo a dire - aggiunge il magistrato - anche se sapeva della sua scomparsa». «Non c’ero io quel giorno, c’era mio padre ma non l’ha riconosciuta - spiega poi a Chi l’ha visto la farmacista - comunque non era una nostra cliente abituale». Da chi vive e lavora intorno nella zona, nulla di fatto: nessuno l’ha vista quel giorno. E il giallo continua: Marina è ancora viva?

