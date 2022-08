Genova, marijuana all'amico per posta: sbaglia indirizzo e arriva alla polizia

Spedisce marijuana all'amico per posta, ma sbaglia l'indirizzo e arriva alla polizia. L'agente del commissariato in viale Cembrano di Genova è rimasto sicuramente stupito quando si è accorto del contenuto della lettera che era arrivata. Dentro c'era droga. Il poliziotto ha perciò deciso di portare subito il contenuto alla sede centrale, in via Pionieri d'Italia.

Spedisce marijuana all'amico per posta, le indagini

Nel centro di smistamento un addetto ha avviato l'indagine. Sulla busta contenente lo stupefacente è indicato il nome del mittente. Dopo l'ispezione a casa da parte degli agenti, tuttavia, la persona è risultata estranea ai fatti come riportato da Genova Today.

Il giallo

Anche il destinatario, dunque, potrebbe essere falso e a quel punto soltanto la scientifica, rilevando le impronte digitali, potrebbe risolvere il caso della lettera "profumata".

