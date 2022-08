Covid, l'Oms: «Un milione di morti al mondo. Vaccinare cittadini e lavoratori»

Questa settimana è stata raggiunta la quota di un milione di morti per Covid-19 nel mondo. Lo ha affermato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus, nel corso della conferenza stampa dell'Oms. «Abbiamo i mezzi per prevenire tuttavia» questi decessi e «chiediamo ai governi di vaccinare cittadini e lavoratori», ha aggiunto.

Ad oggi, ha avvertito Ghebreyesus, ancora «un terzo della popolazione mondiale non è vaccinato e non lo sono tre quarti degli anziani nei paesi più poveri».

COVID IL BOLLETTINO DI OGGI: 23.438 NUOVI CASI E 84 MORTI

Sono 24.438 i nuovi casi di Covid (25.389 ieri) e 84 i morti (112 ieri) nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati del Ministero della salute sulla situazione del contagio. Sono 154.143 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore (174.227 ieri) che fanno rilevare un tasso di positività al 15,2% (14,6% ieri) . In calo i ricoveri con sintomi (-166 da ieri per un totale di 6.004) e le terapie intensive (-5 da ieri per un totale di 234).

#Covid, il bollettino di oggi giovedì 25 agosto 2022: 24.438 nuovi contagi e 84 morti https://t.co/AYw7DnNzQy — Leggo (@leggoit) August 25, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Agosto 2022, 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA