Manovra azzardata in strada: motociclista accoltellato da un automobilista

di Cesare Arcolini

Terrore oggi pomeriggio alle 17.30 in via Bocche a Limena (Padova). A quell'ora si sono incrociati in strada un'automobilista e un motociclista. Probabilmente uno dei due ha commesso un'imprudenza che ha scatenato la rabbia dell'altro utente della strada. Forse un gestaccio, sta di fatto che i due contendenti hanno bloccato la loro marcia e si sono affrontati. In un primo momento sono volate parole grosse e minacce.

Poi, quando il tutto sembrava circoscritto, il conducente dell'auto avrebbe tirato fuori dalla tasca un coltello per poi colpire il rivale. Quest'ultimo è caduto a terra riverso in una pozza di sangue. La scena è avvenuta davanti a numerosi testimoni che hanno prontamente chiamato i soccorritori. La lite è avvenuta tra l'automobilista di Limena di 38 anni e un motociclista moldavo 32enne residente a Padova. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118 e i carabinieri della Compagnia di Padova. Il centauro è stato stabilizzato e trasportato in prognosi riservata in ospedale. Dai primi riscontri non sarebbe in pericolo di vita, ma viene tenuto sotto stretta osservazione: ha lesioni da arma da taglio al viso, al gluteo e all'addome. Il responsabile dell'aggressione è stato portato in caserma e arrestato per tentato omicidio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Ottobre 2023, 22:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA