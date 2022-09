Mangia funghi velenosi, morta una donna di 65 anni: è arrivata al Gemelli già grave

Morta per una grave intossicazione da funghi, una 65enne residente nella frazione di Cavagnano di Montereale (L'Aquila). Secondo quanto è stato possibile appurare la donna, dopo aver mangiato (non si sa in quale quantità né l’appartenenza alla famiglia del fungo velenoso) gli organismi vegetali si è sentita male.

Dopo l’arrivo in elicottero all’ospedale dell’Aquila, il personale medico ha deciso il trasferimento della paziente all’ospedale Gemelli di Roma, luogo nel quale stando a fonti sanitarie è morta questa mattina per le gravi conseguenze riportate a seguito dell’avvelenamento. La 65enne è arrivata al Gemelli con una grave insufficienza epatica e renale. Quadro poi precipitato in insufficienza respiratoria. Immediatamente intubata la paziente è morta dopo poco.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA