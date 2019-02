Manca il personale, il Comune richiama i militari riservisti

Manca il personale? Il Comune di Pordenone arruola i militari. Per la precisione, quelli collocati in ausiliaria. L'iniziativa è del vicesindaco e assessore al Personale Eligio Grizzo, che ha deciso - fra i primi enti pubblici in Italia - di avvalersi di una legge del 2017 che consente di impiegare questa particolare categoria sobbarcandosi le sole spese vive come i costi per gli spostamenti e gli eventuali pasti in mensa, come racconta Il Gazzettino.



Ma chi sono i militari in ausiliaria? Si tratta di una particolare categoria del congedo che interessa il solo personale militare (Esercito, Aeronautica e Marina) che, dopo la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito, manifesta la disponibilità a essere chiamato in servizio per lo svolgimento di attività in favore dell'amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni statali o territoriali (a condizione di possedere le necessarie caratteristiche di idoneità psico-fisica).