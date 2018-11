Venerdì 2 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Continuasulla Penisola e non accenna a fermarsi. Se nella giornata di domani in alcune regioni ci sarà una piccola tregua laa cadere copiosa proprio da domenica e per molto altro tempo. A parlare della situazione metereologica è Mario Giuliacci che durante la trasmissione "I Lunatici" a Rai Radio 2 ha detto che il maltempo resterà sul nostro paese fino alGiuliacci ha voluto precisare che le previsioni a lunga scadenza non è vero che non sono attendibili, anzi lo sono al 65% e a tal proposito afferma: «C'è un effettivo cambiamento del clima nel nostro Paese. Rispetto agli anni '70 l'autunno italiano ha visto aumentare la propria temperatura di cerca 2 gradi. Sembra niente, in realtà è tantissimo». Giluacci ha poi aggiunto che fino al 7 novembre: «Avremo tempo piovoso con rischi elevati sulle regioni tirreniche e settentrionali. Questo tempo da paura non è finito».Poi ha invitato tutti a rispettare le allerte della protezione civili, ammettendo che a causa delle forti piogge in questi giorni gli spostamenti potrebbero essere più difficili del solito e che in alcuni casi rischiano di diventare anche pericolosi.