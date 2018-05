Maltempo, incidenti da brivido: si ribalta un'ambulanza, paura per una donna incinta

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PERUGIA - Il maltempo e gli incidenti: binomio purtroppo sempre attuale. Nel pomeriggio di martedì un paio di scontri sono stati davvero da brivido, lungo le strade dell'hinterland cittadino. Intervento d'urgenza della polizia municipale e dell'ambulanza del 118 per soccorrere le persone a bordo di un'altra ambulanza, che si è ribaltata nella zona di Bosco.Altro incidente che ha richiesto un rapidissimo intervento dei soccorritori è stato lungo la E45, nella zona di Ripabianca: in questo caso è rimasta coinvolta una donna in stato di gravidanza, immediatamente portata in ospedale per tutti i controlli del caso. A quanto si apprende, il suo stato generale non dovrebbe per fortuna destare particolari preoccupazioni.