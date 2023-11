Maltempo, turisti si accampano con il camper sul greto del fiume durante l'allerta meteo rossa: trascinati via dalle acque

di Redazione web

Si accampano con il camper in località Colle a Pinzano al Tagliamento, totalmente ignari, a quanto hanno poi detto, dell'allerta meteo rossa in Friuli Venezia Giulia. Da segnalare altri due turisti, stavolta tedeschi, che hanno pernottato sempre sul Tagliamento e si sono ritrovati con l'auto allagata nei dintorni del parco fluviale di San Martino al Tagliamento.

Ma, tornando ai camperisti, si tratta di due turisti di nazionalità belga, provenienti dall'Austria, con un animale domestico al seguito, un gatto, per la precisione, hanno deciso di passare la notte sul greto del fiume Tagliamento, ma intorno alle due di notte le acque hanno circondato e portato via il camper, sul quale i turisti stavano dormendo.

Tanta paura e la chiamata al numero di emergenza Nue 112: subito sono scattati i soccorsi e sono partiti alla volta di Pinzano sia i sanitari in ambulanza ed elisoccorso, che ovviamente i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i volontari del soccorso alpino. Ma i due stranieri sono stati molto fortunati: il camper, trascinato dalla corrente, si è bloccato a causa di alcuni tronchi ed è stato parzialmente sommerso. Questo ha permesso ai soccorritori di recuperarli, anche se non con poche difficoltà.

I turisti tedeschi in pernottamento sul fiume Tagliamento si ritrovano con l’auto allagata nei pressi del parco fluviale del tagliamento (San Martino al Tagliamento).

Il difficile soccorso dei pompieri

La situazione si è subito rivelata complessa perché l'acqua si stava alzando repentinamente e il mezzo era stato trasportato a valle dalla forte corrente. Dalla sala operativa VF, veniva immediatamente inviata la squadra di Spilimbergo, mentre dalla centrale di Pordenone partivano tre mezzi fuoristrada con battelli a seguito e 7 SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali). Giunti sul posto, i soccorritori si sono addentrati con il gommone di tipo rafting, nella boscaglia inondata dalle acque in direzione delle coordinate fornite dalla sala operativa e dopo circa 500m resi difficoltosi dalla forte corrente, e hanno raggiunto il camper parzialmente sommerso dall'acqua, con i due turisti spaventati, infreddoliti, ma in buone condizioni di salute.



Dopo aver fatto indossare casco e dispositivi di aiuto al galleggiamento, i soccorritori SFA, hanno imbarcato sul battello pneumatico i due pericolanti e il loro gatto riposto in uno zaino e hanno iniziato il complesso rientro reso difficoltoso dalla corrente contraria. Per procedere hanno utilizzato dei vincoli di corde sfruttando la vegetazione presente. Una volta giunti in luogo sicuro, i due turisti sono stati affidati alle cure dei sanitari.

