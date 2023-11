Meteo, la tempesta Ciaran non basta: nel weekend il maltempo raddoppia. Forti piogge e venti fino a 100 km/h

La super tempesta Ciaran che sta duramente colpendo l'Europa occidentale e l'Italia, avrà un ruolo importante anche nell'evoluzione del weekend. Il Ciclone resterà in auge sul mare del Nord fino alla giornata di sabato quando sarà letteralmente tamponato da un altra profonda tempesta in arrivo dal Mare del Labrador e con la quale si fonderà per creare un "unicum" depressionario. Naturalmente anche l'Italia risentirà di questa situazione con nuove intense precipitazioni attese su diverse regioni. Così, mentre i residui della perturbazione legata a Ciaran lasceranno il Sud, un nuovo fronte dalle caratteristiche quasi analoghe (meno intenso) inizierà a colpire il Nord e parte del Centro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3BMeteo per il weekend.

