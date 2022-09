Maltempo, in Calabria tornado si abbatte sulla costa: danni ingenti

Non si arresta l'ondata di maltempo che in queste ultime ore sta colpendo l'Italia. Dopo il drammatico nubifragio nelle Marche, che ha causato la morte di 11 persone – non si fermano le ricerche per i due dispersi –, fenomeni atmosferici estremi arrivano anche al Sud.

Calabria, tornado si abbatte sulla costa

Nel primo pomeriggio di ieri un tornado ha scatenato il panico a Tortora Marina e Praia a Mare, nell’estremità nord/occidentale della Calabria costiera, in provincia di Cosenza e al confine con la Basilicata.

Come documentato dalle immagini pubblicate online da alcuni utenti, il tornado ha raggiunto la costa e ha provocato danni importanti in entrambi i centri abitati, sradicando alberi, distruggendo automobili e stabilimenti balneari.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Settembre 2022, 09:27

