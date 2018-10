Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

in, una donna risultanel cagliaritano, precisamente nelle campagne di Assemini. La zona, a 10 chilometri da Cagliari, è stata battuta dal maltempo durante tutta la notte, la scomparsa della donna di circa 60 anni risale alle tre del mattino.La donna dispersa era in auto con la famiglia, il marito e tre figlie, quando è rimasta bloccata dall'acqua che aveva invaso la strada. I cinque sono usciti dalla vettura per mettersi in salvo e sono stati recuperati tutti eccetto la donna, che viene ora cercata con squadre a terra delle forze dell'ordine e di volontari con il supporto di un elicottero.Per tutta la notte la pioggia non ha dato tregua nel Cagliaritano. La macchina della protezione civile regionale ha lavorato incessantemente per soccorrere le persone in difficoltà e fare fronte alle criticità idrogeologiche ed idrauliche. A Uta, secondo l'ultimo bollettino pubblicato sulla pagina Facebook della Protezione civile regionale, sono state evacuate 49 persone, sei delle quali accolte nelle strutture comunali.