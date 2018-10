Maltempo, Sardegna in ginocchio: decine di evacuati. Chiusa per un incidente l'A5 Torino-Aosta

Bombe d'acqua e temporali anche in Ogliastra: una quindicina di persone sono rimaste fuori dalle loro abitazioni nella notte a Tertenia, nella località marina di Foxi Manna. A causa dell'alto livello dell'acqua nella strada e sono dovuti intervenire i vigili per riportarle nelle loro case. Sempre a Foxi Manna una coppia di olandesi ha chiesto aiuto ai vigili per recuperare il loro camper parcheggiato in un'area di sosta allagata, vicina alla spiaggia.

Nuovo soccorso di emergenza a Cagliari. In via dell'Artigianato i vigili del fuoco stanno intervenendo con i gommoni per soccorrere alcune persone rimaste bloccate in auto e sui tetti dei capannoni nell'area industriale. Secondo quanto apprende l'ANSA una donna sta attendendo i pompieri sopra il tetto della propria auto, dove ha trovato rifugio dopo essere finita nel pantano formato da acqua e fango.

FERMI I TRENI PER IL SULCIS Treni fermi tra Cagliari e il Sulcis a causa delle piogge incessanti nel Sud Sardegna. Sulla tratta Decimomannu-Iglesias, dalle 7.30 la circolazione è stata interrotta tra Siliqua e Decimomannu per l'erosione massicciata, mentre dalle 8.55 si registra uno stop ai convogli tra Decimomannu e Cagliari per l' allagamento della sede ferroviaria a Cagliari-Elmas.



Trenitalia fa sapere che sono stati messi a disposizione dei bus sostitutivi seppure anche il trasporto su gomma sia reso difficoltoso a causa dell'allagamento delle strade. Problemi anche sulla tratta ferroviaria principale dell'Isola, tra Cagliari e Sassari, a causa dei Rallentamenti per guasti agli apparati di circolazione tra Sanluri e Samassi, nel Medio Campidano. I ritardi accumulati sono nell'ordine di 20-60 minuti. Allagato anche sottopasso di Macomer (Nuoro).



CHIUSA AUTOSTRADA TORINO-AOSTA Autostrada A5 Torino-Aosta bloccata, in direzione del capoluogo valdostano dopo lo svincolo di Ivrea, tra Tavagnasco e Quincinetto, per un incidente stradale che si è verificato sul ponte di Quincinetto. Forse a causa delle forti piogge, un camion è andato a sbattere contro le barriere di cemento a lato del viadotto, abbattendole. La motrice del mezzo pesante si è poi ribaltata sulla carreggiata.



Sono in corso le operazioni di soccorso da parte del personale del 118, che sta valutando le condizioni del camionista, e dei vigili del fuoco. L'autostrada in direzione Aosta è stata temporaneamente chiusa dalla polizia stradale. Una parte delle barriere di cemento è caduta sulla provinciale, che passa sotto il viadotto dove, in quel momento, non c'erano veicoli in transito. Segnalate code da Ivrea in direzione Nord.

LIGURIA, ANAS CHIUDE TRATTO AURELIA AD ARENZANO A seguito dell'emanazione di un allerta meteo che interessa la Regione Liguria, è stata disposta la chiusura provvisoria al traffico di un tratto della strada statale 1 Aurelia all'altezza del km 547+8, in località Pizzo di Arenzano (Genova). Lo ha comunicato l'Anas.



CHIUSO PONTE Primi disagi, in Piemonte, per le forti piogge che dalla scorsa notte interessano tutta la regione. A Torre Pellice, nel Torinese, si è alzato il livello dell'acqua e, a scopo precauzionale, è stato chiuso il ponte della Bertagna, che collega la cittadina della Val Pellice con la frazione di Inverso. Restano aperte le altre strade di collegamento