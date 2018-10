Alluvione in Spagna, almeno nove morti e decine di sfollati: Rafa Nadal si offre di ospitarli

di Enrico Chillè

Hoy es un día triste en Mallorca. Nuestras más sinceras condolencias a los familiares de los fallecidos por las inundaciones de San Llorenç. Hoy volvemos a ofrecer las habitaciones del #RafaNadalSportsCentre y de la Academia para todos los afectados que necesiten alojamiento. pic.twitter.com/h5TV17huS6 — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) 10 ottobre 2018

Destruction in Sant Llorenc des Cardassar after last night's flash floods pic.twitter.com/Dp5DB6DZLY — RTÉ News (@rtenews) 10 ottobre 2018

Hoy nuestro corazón está en Sant Llorenç des Cardassar #Mallorca con las víctimas de las inundaciones y nuestro apoyo y ánimo con todos los que, desde el primer momento, trabajan duro para paliar sus efectos pic.twitter.com/pM3YV5i26x — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 10 ottobre 2018

Esta noche solo podemos enviar mucho ánimo a los familiares y amigos de los fallecidos en la tragedia de Sant Llorenç des Cardassar, mucho ánimo a todos los vecinos del pueblo y mucha fuerza a todos los que trabajan en el operativo. Estamos para lo que podamos ayudar. pic.twitter.com/uGYtnaD7sB — Palma Futsal (@PalmaFutsal) 9 ottobre 2018

Molt bèstia, avui a Sant Llorenç des Cardassar 😱 pic.twitter.com/TVzXeLsiFh — Julián Cabanillas (@Julencab84) 9 ottobre 2018

Una vera e propria catastrofe, quella causata dall'che in queste ultime ore ha colpito il sud della, in particolare lee parte dell'Andalusia. Interi centri abitati sono stati travolti dalla furia delle acque straripate dai torrenti ed il bilancio delle vittime, ancora momentaneo, parla di nove. Una situazione disastrosa, che ha visto però nascere spontaneamente una gara di solidarietà per aiutare le popolazioni colpite:, dimostrando di essere un campione anche fuori dal campo, si è offerto di ospitare intere famiglie diI danni maggiori, come riporta 20minutos.es , si contano soprattutto nella piccola località di, centro abitato che si trova nella parte orientale della provincia di. Solo qui si contano almeno cinque vittime, danni ingentissimi e decine di sfollati. Le strade si sono trasformate in fiumi impetuosi, dalla portata di 250 l/m², con disagi su tutto l'arcipelago. Il governo della comunità autonoma ha dichiarato lo stato d'emergenza L'allerta meteo, intanto, sta per coinvolgere l'Andalusia, in particolar modo la provincia di Malaga. Come riporta ancora 20minutos.es , il tennista, che nelle zone colpite dall'alluvione è nato e cresciuto, di fronte alle terribili notizie che giungono dalla sua terra ha deciso di offrire il proprio aiuto. Nella nativa, infatti, sorge l'che porta il nome del 32enne campione spagnolo, e che ha già aperto le porte ai primi sfollati, una cinquantina di persone che hanno passato la notte scorsa all'interno del centro. «Oggi, per Maiorca, è un giorno triste. Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime delle inondazioni di Sant Llorenç. Vogliamo offrire spazio, nelle stanze dele dell'accademia, per chiunque abbia bisogno di un alloggio», si legge in un tweet pubblicato ieri.