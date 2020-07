Maltempo, allerta arancione a Milano. Frana e disagi a Bergamo, tetti scoperchiati nel ferrarese

Tempesta di vento e pioggia nella notte anche in provincia di Ferrara, con danni in particolare nella zona di Ostellato, Rovereto, Portomaggiore e verso i lidi. Non si registrano feriti. Diversi alberi sono stati abbattuti dalle raffiche, caduti sulle strade e sui cavi della linea elettrica. Alcuni tetti sono stati scoperchiati. «Mi è venuto giù il camino, l'antenna, la casa che tremava, una cosa allucinante», racconta in un video sul sito della Nuova Ferrara una donna residente a Dogato, dove anche la stazione ferroviaria ha avuto danni al tetto, così come un passaggio a livello ha avuto le sbarre divelte. Vigili del fuoco al lavoro insieme a diversi cittadini per ore, intervenuti anche i carabinieri.

. Nel milanese, con un avviso di criticità emesso dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia a causa del residuo temporalesco ancora presente sul bacino di Milano.: il Comune di Milano ha attivato il Centro Operativo di Comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar.di ieri la carreggiata in direzione Bolzano della strada statale 42 «Del Tonale e della Mendola» è temporaneamente chiusa dal km 30,200 al km 32,800 ad Albano Sant'Alessandro, in, ha comunicato l'Anas. Le operazioni di ripulitura della carreggiata sono al momento in corso.