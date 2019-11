Maltempo, allarme Po: cresce di 10 cm all'ora. Ticino esondato nel pavese Cirio: 130 strade chiuse, è emergenza

Ilnon molla la presa sull'Italia: da Nord a Sud piogge e temporali continuano a creare disagi nel nostro Paese, con il Po che sale, il Ticino che è esondato e situazioni di difficoltà soprattutto in Piemonte e Liguria. In Sardegna sale l'allerta temporali nel Nord-Ovest della Regione: la protezione civile regionale ha emanato un avvisto con codice giallo (criticità ordinaria) per per rischio idrogeologico sino alle 16 di oggi. In particolare l'allerta riguarda i bacini di Montevecchio Pischinappiu E l'Iglesiente.

LA SITUAZIONE DEL PO A CREMONA Cresciuto al ritmo di dieci centimetri l'ora per tutta la notte, il Po a Cremona ha già parzialmente invaso le società canottieri rivierasche e il parco delle colonie padane. Il fiume continua ad aumentare con il colmo di piena, originariamente previsto per questo pomeriggio, che ora si stima transiti dal Cremonese domani.



In mattinata si riunirà il vertice in prefettura in cui si farà il punto della situazione. Le aree golenali e le strade di accesso alle golene sono già tutte sotto speciale sorveglianza, così come argini e ponti di tutto il territorio. La prospettiva è quella di un aumento nelle prossime ore che dovrebbe portare il livello del fiume oltre i quattro metri sopra lo zero idrometrico, di poco sotto la grande piena del 2010.



CIRIO (GOV. PIEMONTE): E' BOLLETTINO DI GUERRA «Abbiamo almeno 130 strade chiuse, una Regione bloccata completamente, oltre 550 sfollati e altre 600 persone isolate. E, purtroppo, abbiamo una vittima, che si unisce alle due di un mese fa». È il «bollettino di guerra di una due giorni incredibile» tracciato dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha fatto il punto dell'emergenza maltempo ai microfoni de La7. «Chiederemo lo stato di calamità - aggiunge in collegamento con la trasmissione Coffee Break - e lo stato di emergenza».



PO SORVEGLIATO IN EMILIA ROMAGNA È atteso in serata il colmo della piena del Po in Emilia. «Stiamo monitorando il passaggio della piena, seguendo i bollettini. Ci attendiamo una piena molto importante, è stimata con una quota di otto metri», spiega all'ANSA l'assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo, dicendo di essere «fiduciosa» per la situazione nelle prossime ore, cioè che la piena venga contenuta negli argini. «Sono attivati i monitoraggi in tutti i tratti, tra Piacenza e Parma», prosegue Gazzolo. Al momento in regione si registrano «criticità diffuse», in particolare diverse frane in Appennino causate dal maltempo e tutte sono seguite dalla protezione civile regionale.

È sempre più critica la situazione dei fiumi in provincia di Pavia in seguito all'ondata di maltempo dei giorni scorsi. Durante la scorsa notte il Ticino è esondato nel rione del Borgo Basso, a Pavia: l'acqua è salita per alcuni centimetri in via Milazzo, la strada che si affaccia sul fiume. Questa mattina gli operatori della Protezione Civile e gli addetti del Comune hanno aiutato i residenti della zona a uscire di casa. In piazzale Ghinaglia è attivo un presidio con la presenza di vigili del fuoco, protezione civile e 118.