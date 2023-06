Malore improvviso: si accascia sul volante e muore in auto all'incrocio, Daniele aveva 50 anni

di Redazione web

Malore improvviso mentre si trova al volante della sua Opel Corsa. E' morto, oggi 8 giugno, attorno alle 17,30, Daniele Noventa, 50 anni residente ad Albignasego (Padova). L'uomo, giunto all'incrocio tra via Don Giovanni Bosco e via Brodolini nella frazione di Mandriola si è accasciato sul volante privo di sensi.

Soccorso inutili per oltre 30 minuti

La macchina dei soccorsi è stata tempestiva. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118 che hanno provato a rianimarlo per oltre trenta minuti ma alla fine non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Sul luogo della disgrazia si sono portati gli agenti della Polizia locale dei Pratiarcati per gli accertamenti di rito.

Choc tra gli automobilisti

L'uomo, che si trovava in auto da solo, al momento del malore era fermo e non a provocato alcun incidente. Sgomento tra gli automobilisti in transito che hanno subito intuito la gravità della situazione e fino all'ultimo hanno sperato che il cinquantenne si riprendesse. Messo al corrente dell'episodio il pubblico ministero di turno, è arrivato il nullaosta per la rimozione della salma che è già stata affidata ai familiari per organizzare il funerale.

