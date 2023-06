Incidente in moto: Francesco muore nello schianto contro la Fiat 600

di Redazione web

Un'altra tragedia della strada nella tarda serata di ieri. Un motociclista 43enne è morto in un incidente nella tarda serata di ieri alle porte di Laterza, in provincia di Taranto.

La vittima

L'uomo a bordo della moto si chiamava Francesco Surico, di Laterza. L'incidente è avvenuto alla periferia del paese, direzione Matera.

Lo schianto

L'uomo era in sella alla sua moto che si è scontrata con una Fiat 600 all'altezza di una stazione di servizio. Il conducente dell'auto è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale del 118. Polizia locale e carabinieri stanno accertando la dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Giugno 2023, 16:53

