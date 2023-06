Malore improvviso dopo il tuffo in mare: uomo di 55 anni muore sotto gli occhi degli amici

di Redazione Web

Un 55enne di Monza in vacanza a Jesolo con un gruppo di amici è morto oggi pomeriggio, verso le 17, al Lido dei Lombardi, nei pressi di Piazza Mazzini. L'uomo, disabile, era in compagnia di alcuni accompagnatori ed altri amici quando, forse a causa di una congestione, ha avuto un malore improvviso mentre faceva il bagno e per lui non c'è stato niente da fare.

Cade in un canale e muore affogato davanti agli occhi del figlio. «Trascinato via dalla corrente»

Giovane papà morto per choc anafilattico dopo la puntura di un insetto, Damiano Iob aveva 41 anni

L'uomo è stato stato subito portato fuori dall'acqua. Sul posto sono intervenuti i bagnini del servizio di salvataggio e, dopo pochi minuti, i sanitari del 118, che hanno provato a rianimarlo anche con il defibrillatore, ma inutilmente. L'uomo è deceduto davanti agli occhi increduli degli amici.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Giugno 2023, 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA