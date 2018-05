Caso di encefalopatia: paziente gravissimo in ospedale

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

UDINE - I medici dell'ospedale di Udine stanno cercando di salvare un paziente ricoverato ini cui sintoni fanno pensare alla malattia di Creutzfeldt Jacobs che, nella sua forma più grave, quella della cosiddetta, si manifesta nella sua forma peggiore e più pericolosa. Si tratta di una malattia neurodegenerativa appartenente al gruppo delle. Ha esito fatale.In questo caso si tratta di una forma che non ha alcun legame con cause esterne: non siamo di fronte, quindi, a una patologia trasmissibile né contagiosa, sebbene molto grave per la persona che ne è affetta. Per avere la conferma che si tratti, come pare, di Creutzfeldt Jacobs, si attendono gli esiti degli esami di laboratorio che dovrebbero arrivare tra 10, 15 giorni. Questa malattia,, è legata a una mutazione di una proteina che porta a una gravissimadel. La persona che si trova ricoverata all'ospedale di Udine è viva.