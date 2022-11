Choc in centro, uomo cerca di investire la ex moglie e le distrugge l'auto: era appena uscito di prigione VIDEO

Un uomo prende di mira l’auto di una donna che scappa. Cerca di investirla e poi accelera contro la stessa automobile distruggendola. Ignote le ragioni per le quali un 35enne, con precedenti penali, ha ripetutamente cercato di investire la sua ex moglie: il fatto è accaduto a Maglie, nel Salento, ed è stato catturato dall'obiettivo di uno smartphone, diventando virale sui social. Il 35enne è stato denunciato.

Il video sui social

La scena, accaduta nel pieno centro storico della cittadina di Maglie, è stata immortalata in un video che mostra chiaramente il drammatico susseguirsi degli eventi: è buio, ma la donna indossa abiti chiari che la fanno risaltare tra lee auto scure. Fa giusto in tempo ad uscire dall'automobile parcheggiata, quando l'auto guidata dall'ex marito si va a schiantare ripetutamente contro la portiera. In sottofondo si sentono grida di terrore.

