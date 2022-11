Mamma abbandona il figlio di 5 anni in casa per andare al bar: «Le grida del bimbo si sentivano fuori dall'apartamento»

Mamma lascia solo in casa il figlio di 5 anni per ore per andare a bere al bar. Clare Margaret Meacham, 23 anni, è stata arrestata con l'accusa di guida in stato di ebbrezza e abuso di minori dopo che la polizia l'ha sorpresa ubriaca alla guida e ha appreso che aveva lasciato solo a casa il suo bambino.

Leggi anche > Spara alla moglie del suo amante mentre tiene il figlio in braccio: mamma cade a terra insieme al piccolo di 5 mesi

L'intervento della polizia

La donna, dell'Ariziona, è uscita nel primo pomeriggio per andare a bere in un bar, lasciando solo a casa il figlio di appena 5 anni. Sorpresa in stato di ebbrezza alla guida la mamma è stata arrestata, ma mentre veniva portata via ha detto agli agenti che a casa c'era suo figlio da solo. La donna sembrava confusa e non sicura del fatto che il bambino fosse in casa, ma i poliziotti hanno voluto comunque verificare.

Una volta sotto l'appartamento della Meacham hanno iniziato a sentire le grida del bimbo, sin dall'esterno della casa. La donna ha spiegato di aver lasciato il bambino nel box, ma di non ricordare cosa fosse successo dopo. Pare che la donna sia uscita senza preoccuparsi di avvertire nessuno di badare al bambino. Fortunatamente il piccolo era un buone condizioni di salute e subito dopo l'arresto della madre è stato affidato a un familiare.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Novembre 2022, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA