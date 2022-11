Il padre fu ucciso davanti ai suoi occhi, dopo 29 anni diventa avvocato e fa arrestare gli assassini

di Redazione web

Suo padre è stato ucciso proprio davanti ai suoi occhi quando aveva solo sei anni. Quel bambino oggi è diventato un avvocato, spinto dall'unico intento di far riaprire il caso archiviato per l'omicidio del genitore e assicurare il colpevole alla giustizia dopo 29 anni.

Le condanne

Un tribunale di Gazipur, in Bangladesh, il 31 ottobre ha condannato due persone alla detenzione fino alla morte e altre cinque all'ergastolo per l'omicidio di Sultan Uddin, all'epoca 55enne, avvenuto 29 anni fa. L'uomo è stato prima accoltellato e poi ucciso a colpi di arma da fuoco da suo fratello Main Uddin Bepary, dal fratellastro Abul Kashem Bepary e dalle loro coorti per una faida familiare legata alla terra il 15 settembre 1993 nel villaggio di Beraider Chala.

L'omicidio

L'omicidio era avvenuto davanti ai familiari della vittima - tra cui il piccolo Mustafizur Rahman Bahadur, che allora aveva solo sei anni - mentre erano tenuti in ostaggio con coltelli e armi da fuoco. Decenni dopo, Mustafizur è cresciuto fino a diventare un avvocato e ha combattuto in tribunale per la giustizia per la morte di suo padre come avvocato del querelante. Dopo il verdetto, Mostafizur Rahman ha dichiarato al Daily Star: «Avevo sei anni quando mio padre è stato ucciso. Sono cresciuto fino a diventare un avvocato per garantire giustizia per l'omicidio di mio padre. Anche se dopo 29 anni, sono stato in grado di garantire il processo per l'omicidio di mio padre, è un grande risultato per me».

