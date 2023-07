«Luglio 2023 il mese più caldo della storia». Ma le temperature sono destinate a salire nei prossimi anni

di Redazione web

Il mese di luglio più caldo della storia. Per i primi 23 giorni di luglio 2023, la temperatura media globale è stata di 16,95°, superando il record di 16,63 di luglio del 2019. Queste temperature, spiegano dall'Organizzazione mondiale della meteorologia, "sono state correlate alle ondate di calore in gran parte di Nord America, Asia ed Europa, che insieme agli incendi in Canada e Grecia, hanno avuto importanti impatti sulla salute delle persone, sull'ambiente e sulle economie".

Record globale

Di questo caldissimo mese, ad oggi, il giorno più caldo mai registrato è stato il 6 luglio, con la temperatura media giornaliera della superficie a livello globale di 17,08 gradi, superando così il record stabilito il 13 agosto 2016 di 16,80 gradi. Da maggio, la temperatura media globale della superficie marina è stata superiore ai valori precedentemente osservati, con una tendenza al drastico aumento delle temperature globali.

Caldo salirà

Ma a quanto pare siamo ancora all'inizio della transizione, visto che con probabilità del 98%, uno dei prossimi 5 anni sarà il più caldo mai registrato, con una probabilità del 66% di superare temporaneamente 1,5 gradi° al di sopra della media del periodo 1850-1900 per almeno uno dei cinque anni.

Situazione grave

Non ci sono dubbi che il cambiamento climatico derivato da azioni antropogeniche sia il principale motore di queste temperature in progressivo aumento, come è improbabile che il record di luglio rimanga isolato nell'arco del 2023.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Luglio 2023, 18:01

