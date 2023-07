Caro voli, addio low cost: rincari del 40% in un anno. E l'Enac lancia l'allarme algoritmi: cosa significa

di Redazione web

Sembra finita l'era dei biglietti aerei a basso costo. Sarà l'inflazione, il rimbalzo del costo energetico o altri fattori che incidono sull'economia, fatto è che l’estate 2023 sarà ricordata come quella del caro voli o del tramonto del low cost, tanto che lo stesso governo intende metterci le mani, dopo la lettera dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, l'Enac, che ha messo in discussione l’algoritmo utilizzato per stabilire le tariffe.

Rc Auto, scattano gli aumenti: stangata per le famiglie. Codacons: «Perché pagare di più?»

Ryanair e Easyjet

Il caso più emblematico riguarda la compagnia low-cost per eccellenza, Ryanair, oggi principale vettore d’Europa per passeggeri trasportati, il cui costo medio - senza gli extra - è stato di 49,08 euro, +41,7% rispetto allo stesso trimestre del 2022 e del 35,5% sul 2019, prima della pandemia, scrive il Corriere della Sera.

Il governo

Per il ministro dei trasporti Salvini «i prezzi di queste settimane rientrino nella fattispecie delle pratiche commerciali scorrette...dalle analisi svolte finora è emersa la presenza di anomalie nell’andamento dei prezzi evidentemente non collegate all’aumento del costo del carburante».

Aereo Malpensa-New York “bucato” dalla grandine in volo: paura a bordo, Boeing Delta Airlines costretto ad atterrare a Fiumicino

Allarme algoritmi

L'allarme lanciato dall'Enac è rivolto al software intelligente dei motori di ricerca delle compagnie aeree: «gli algoritmi, oltre a valutare la tempestività dell’acquisto, sfruttano la geo-localizzazione, individuano il tipo di dispositivo utilizzato: iOS di Apple viene associato ad una fascia medio-alta di compratori, e dunque utilizzarlo può portare a spese maggiori».

Aggiunge Enac che: «Nelle citate occasioni alla soppressione dei collegamenti ferroviari e all’inagibilità di alcuni tratti autostradali è conseguita un’impennata della domanda di trasporto aereo e l’utenza ha lamentato eccessivi incrementi dei prezzi dei biglietti che, con riferimento a specifiche rotte domestiche, sono arrivati a toccare anche i 1.000 euro l’uno». Urgente dunque un intervento a livello centrale.

La proposta

L'Enac chiede l'intervento legislativo affinché un'apposita autorità possa "monitorare la domanda/offerta di posti sulle varie tratte ed intervenire nelle tratte in cui vi è la presenza di una forte domanda, chiedendo la pubblicazione in anticipo dei prezzi di tutti i posti disponibili su ogni aeromobile".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Luglio 2023, 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA