Donna travolta e uccisa dal camion dei rifiuti: l'autista in fuga ripreso con le telecamere

Una donna di 72 anni è stata travolta e uccisa da un mezzo per la raccolta dei rifiuti mentre attraversava la strada e il conducente non si è fermato proseguendo la sua corsa.

È accaduto oggi, intorno alle 8, alla rotonda della Ferrovia Cumana in località Lucrino a Pozzuoli (Napoli). La donna stava attraversando una strada praticamente deserta a quell'ora, per recarsi a casa di una figlia per accudire i nipotini, come soleva fare quotidianamente.

Il camion dei rifiuti è piombato a forte velocità sulla rotonda l'ha travolta e poi è fuggita in direzione Bacoli, secondo le prime testimonianze. ​La scena è stata ripresa da alcune telecamere installate nelle vicinanze del luogo della tragedia. La posizione dell'autista al momento è al vaglio degli investigatori.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Ottobre 2020, 11:59

