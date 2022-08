Luca morto in moto a 25 anni, giallo sull'incidente. La famiglia chiede aiuto: «Chi ha visto parli»

La comunità di Campogalliano è ancora scossa per la morte di Luca Valmori, 25enne vittima di un incidente in moto lo scorso 4 agosto. Martedì amici e parenti gli hanno dato l'ultimo saluto in una chiesa gremita. Tanta emozione, ma anche tanta rabbia. La famiglia del «gigante buono» (come lo chiamavano tutti) ora chiede giustizia: «Nulla più ci ridà indietro il nostro Luca, ma almeno vogliamo giustizia in suo onore. Per questo chi ha visto o sa qualcosa in merito all’incidente in cui Luca ha perso la vita, parli, si faccia avanti per favore», l'appello riportato da Il Resto del Carlino.

L'incidente, cosa è successo

Gli inquirenti stanno provando a fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente che ha portato Luca a perdere la vita. Il ragazzo era in sella alla sua Yamaha, quando sarebbe uscito di strada finendo nel fosso adiacente alla strada di campagna, terminando tragicamente la sua corsa contro un muretto di cemento di ingresso ad un’abitazione. Possibile, secondo gli agenti che stanno compiendo le indagini, che Luca sia finito fuori strada per schivare un veicolo. Continua la ricerca di testimoni, che possano aiutare a fare chiarezza.

