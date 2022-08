Lotteria degli scontrini, vola dalla Sardegna a Roma per curarsi e vince 100mila euro: «Stentava a crederci»

La fortuna bacia la Sardegna. Una donna, orginaria del sud dell'isola, ha vinto il premio mensile da 100mila euro della lotteria degli scontrini. La fortunata vincitrice viaggia spesso per Roma dove sta affrontando delle cure specifiche, ma questa volta il suo viaggio le ha riservato una bella sorpresa.

Stentava a crederci

Prima di far ritorno a casa, in Sardegna, è andata all'Ufficio dei Monopoli per verificare il contenuto di una comunicazione ricevuta. Lì le è stato spiegato che la fortuna non era stata cieca e proprio lei aveva vinto 100mila euro. Il funzionario che ha inserito i dati per verificare la vincita ha dovuto ripeterlo più volte perché la donna, già provata dai viaggi per le cure, stentava a crederci. Il funzionario Adm ha attivato la procedura e la donna entro novanta giorni potrà ricevere l'accredito sul suo conto corrente.

