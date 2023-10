Incidente stradale a Fasano: Lorenzo morto a 19 anni dopo 10 giorni di coma, era un barman

di Redazione web

Dieci giorni di coma e oggi il decesso. Non ce l’ha fatta il 19enne Lorenzo Rotondo a sopravvivere alle gravi ferite riportate alla testa a causa di un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 22 e 23 settembre sulla provinciale che collega Fasano a Savelletri, nel tratto che collega la città alla stazione ferroviaria. Il giovane era alla guida della sua Ford Fiesta che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un fuoristrada Range Rover condotto da un 45enne fasanese. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo.

Cosa è successo

Le condizioni del 19enne sono subito apparse gravi tanto da essere ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Perrino” di Brindisi.

