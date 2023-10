Mestre, la paura di chi è sopravvissuto: «Dove sono i miei familiari?». Le terribili storie di feriti e parenti

Ci sono padri che cercano figli, figli che chiedono delle madri. Mariti che domandano delle mogli. Alcuni hanno saputo che i loro cari sono morti, altri che si trovano in condizioni gravissime. Altri ancora non ne conoscono con certezza il destino. A meno di 24 ore dall'incidente di Mestre disperazione e ansia sono i sentimenti da gestire per l'equipe di psicologi che già nella notte si è attivata per dare supporto ai feriti e ai familiari delle vittime, stranieri, gruppi e famiglie di diverse nazioni, turisti in Italia, passati dalla vacanza alla tragedia.

Mestre, luna di miele tragica: giovane coppia era sul bus. Antonela morta, Marko all'ospedale

Il guardrail «era solo una ringhiera». L'accusa della società dei bus: il mezzo andava a velocità minima