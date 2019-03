Locauto Elefast, la festa del papà dura tutto l’anno

ovvero il giorno dedicato alla paternità e all'influenza sociale dei padri. Per festeggiare una ricorrenza così speciale,per tutta la giornata del 19 marzo inserendo il codice sconto “DADDY30” sarà possibile usufruire di uno sconto immediato pari al 30% sulla tariffa di noleggio per tutti i modelli della flotta Elefast, in tutta Italia.La promozione sarà valida per l’intera giornata e consentirà di prenotare e ritirare l’auto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza bisogno di passare dal banco di noleggio grazie alla tecnologia Elefast, che permette di scegliere l’auto, prenotarla e aprirla direttamente dal proprio smartphone.Un servizio di noleggio veloce, immediato e sempre disponibile con un servizio clienti dedicato e operativo giorno e notte. L’app di Elefast è disponibile per iOS e Android sui rispettivi store ufficiali.Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito