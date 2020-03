Il ministro Stefano Patuanelli a Live non è la D'Urso: «Ecco cosa abbiamo deciso sulle restrizioni il 3 aprile»

Live non è la D'Urso

. La prima parte del talk serale è dedicata all', il primo ospite in collegano è il ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli.Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico, inaugura la nuova puntata domenicale diLa prima domanda che la padrona di casa fa al ministro riguarda il lockdown del 3 aprile causae se ci sarà, come probabile una proroga.«Fare previsioni anche a cinque giorni penso sia poco serio - spiega Patuanelli - Ci siamo dati un metodo, ascoltare i medici e chi sta in prima linea, chi ci dice come sta evolvendo il contagio. Dobbiamo vivere l’analisi quotidianamente di quello che sta succedendo e prendere le decisioni ascoltando la scienza. Non posso dire oggi cosa succederà venerdì». La D'Urso prova a insistere, ma il ministro è irremovibile nel non voler comunicare alcuna ipotesi di data. «Ministro - commenta Barbara D'Urso - allora possiamo almeno dire agli italiani prepariamoci psicologicamente al fatto che non ci possono essere delle aperture? Il problema però saranno le tensioni che ci sono già al Sud e che potrebbero aumentare».