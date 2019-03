Litiga con i genitori per i brutti voti, a dieci anni si barrica sul terrazzo

Un banale litigio con mamma e papà per i brutti voti a scuola. Resta a casa con i nonni e finito il pranzo va in camera da letto. Ma non per dormire o studiare. All’improvviso chiude la porta a chiave e si barrica sul terrazzo al secondo piano, sporgendosi in maniera pericolosa dalla balaustra. Non risponde ai richiami, non vuole aprire. Il peggio viene evitato grazie all’intervento di un poliziotto che riesce a stabilire un contatto, lo distrae parlando e poi, saltando dall’appartamento a fianco, lo raggiunge e lo abbraccia.



Attimi di paura ieri verso le 13.30 a Marghera (Venezia) quando un bambino di 10 anni alquanto agitato era da solo sul balcone al secondo piano di una palazzina e si rifiutava di far accedere i congiunti. Temendo qualche azzardo o qualche imprudenza i nonni hanno dato subito l'allarme e la segnalazione giunta nelle sale operative di 113 e 115 è di un bimbetto che minaccia di gettarsi di sotto.