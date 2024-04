Leonardo non risponde al telefono, il papà lo localizza con Google. Quando lo raggiunge lo trova morto dopo l'incidente in moto

di Redazione Web

Leonardo Lorini perde il controllo della sua moto Honda e si schianta contro un albero dopo il turno di lavoro al Vinitaly. L'incidente, avvenuto a Verona martedì 16 aprile, non gli ha lasciato scampo. Il papà, dopo averlo geolocalizzato con Google l'ha raggiunto in bicicletta e l'ha trovato senza vita sul ciglio della strada. Il giovane studiava Relazione Internazionali all'università di Padova e stava per laurearsi.

Rintracciato con Google

Papà Luciano ha raggiunto il figlio in bicicletta dopo l'incidente. «Come famiglia utilizziamo la localizzazione di Google - dice a L'Arena di Verona -. È una comodità, una sicurezza. Leonardo sapeva che non l’avremmo mai utilizzata per controllarlo. L’altra sera sarebbe dovuto tornare per cena», racconta, «ma il “pallino“ che geolocalizza Leonardo ad un certo punto si è bloccato e non si è più mosso.

L'incidente a Verona

Secondo una prima ricostruzione il giovane, mentre stava attraversando la circonvallazione, avrebbe perso il controllo della sua Honda andando prima a sbattere contro il marciapiede e poi contro un albero. Sul posto è intervenuto il Suem 118 il cui personale ha tentato di rianimare il 23enne che però è morto poco dopo i soccorsi. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi. La circonvallazione è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi della Polizia Locale intervenuta con 5 pattuglie.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA