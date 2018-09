Leonardo Da Vinci, via al controllo passaporti in 20 secondi anche per il Canada

Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2018 14:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Leonardo da Vinci diventache possono effettuare il controllo passaporti attraverso gli Egate.Grazie all’accordo raggiunto con l’Ambasciata del Canada in Italia, gli oltre 500mila viaggiatori canadesi in partenza o in arrivo a Fiumicino utilizzeranno da oggi i varchi elettronici, sommandosi ai passeggeri di nazionalitàSi tratta, complessivamente, di oltre 6 milioni di passeggeri., in collaborazione con la Polizia di Stato, Enac e i ministeri degli Interni e degli Affari Esteri, con un aumento di utilizzo del 30% nei primi sei mesi dell’anno. Un solo e-gate è in grado di processare migliaia di passaporti al giorno, consentendo un controllo più rapido ed efficace (in media di soli 20’’) e aumentando i livelli di sicurezza.Il primato mondiale del Leonardo da Vinci sugli Egate è coerente con la, che da gennaio a giugno 2018 hanno registrato uno sviluppo superiore al 12%, arrivando a 7,2 milioni di passeggeri. In particolare, il lungo raggio è cresciuto di circa il 17%. Nello stesso periodo,Anche grazie alla rapidità e all’efficienza del servizio Egate, particolarmente gradito dai passeggeri,, con un punteggio di 4,35 (su una scala di 5) e stabilmente davanti a Londra, Monaco, Madrid e Parigi.«Il primato internazionale di Fiumicino nella capacità di impiego degli Egate è il risultato di un’attenzione forte nel miglioramento dei servizi al passeggero, che ci è stata riconosciuta anche dai più autorevoli organismi internazionali di settore. In questo periodo, ogni giorno accogliamo circa 150mila viaggiatori, la maggior parte dei quali stranieri, vista la forte crescita del traffico di lungo raggio su Roma. Il nostro lavoro è gestire la loro esperienza nello scalo in modo sicuro, efficiente e puntuale, attraverso le migliori tecnologie disponibili. Ringrazio l’Ambasciata del Canada e i nostri enti di Stato per aver collaborato all’attivazione del servizio per i passeggeri canadesi in tempi rapidi», ha dichiarato il Direttore di Airport Management di Aeroporti di Roma,«Sono particolarmente lieta di poter annunciare questa bella notizia ai miei tantissimi concittadini che ogni anno visitano il Bel Paese. L’anno scorso circa novecentomila canadesi hanno visitato l’Italia, spendendo complessivamente oltre 1.2 miliardi di euro. L’introduzione degli Egate, oltre a velocizzare e agevolare i tempi di transito a Fiumicino, lancia un segnale molto importante che sottolinea i forti legami di amicizia, commerciali ed economici tra Italia e Canada. Agevolare i viaggi, siano essi d’affari, per studio e per turismo, rafforzerà ulteriormente le nostre relazioni commerciali. Il mio augurio è che presto il servizio venga ampliato anche in altri scali aeroportuali in Italia e di vedere crescere sempre più il numero dei passeggeri tra Italia e Canada», ha dichiarato l’Ambasciatrice del Canada in Italia,