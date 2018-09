Leonardo Da Vinci, all'aeroporto Terminal e Gate sono a portata di passeggero. E basta un click

Giovedì 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2018 14:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Leonardo Da Vinci non è il labirinto del filo di Arianna. Un sistema innovativo e all'avanguardia permette ai passeggeri di individuare facilmente Terminal e Gate. E la vacanza inizia senza stress.I passeggeri in transito all'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Roma - Fiumicino possono individuare Terminal e uscite d'imbarco seguendo la segnaletica dedicata, consultando i monitor e i totem interattivi collegati a un operatore, oltre che rivolgersi direttamente al personale nei banchi informazione presidiati da Aeroporti di Roma. Chi deve effettuare il check-in per la nuova destinazione, può rivolgersi al banco transiti indicato dalla compagnia aerea con cui si è scelto di viaggiare. I passeggeri che desiderano, possono usufruire del deposito bagagli ADR, ubicato nella zona arrivi del Terminal 3.Per i passeggeri che transitano nell'non sono previsti controlli di sicurezza.Chi, invece, proviene da una località italiana o da un Paese dell'aerea Schengen ed è in partenza per une viceversa, deve sottoporsi al controllo del passaporto effettuato dalla Polizia di Frontiera; quello doganale è a discrezione del personale della Dogana. E' altresì previsto il controllo di sicurezza per i passeggeri in transito da Paesi extra Schengen verso tutte le destinazioni.Poi, tutto è a portata di click grazie aIl servizio di self connect è rivolto a tutti i passeggeri che hanno acquistato due biglietti separatamente e che si trovano ad effettuare un transito a Fiumicino o che stiano organizzando il proprio viaggio e desiderino conoscere la combinazione di volo più vantaggiosa.Semplice e veloce, basterà selezionare le diverse opzioni ( paese di provenienza/destinazione; con o senza bagaglio in stiva; con o senza carta di imbarco) per consultare il giusto percorso da effettuare nello scalo.