Laureati lasciano il posto fisso per gestire un rifugio in alta montagna. La storia di Andrea e Martina

BOLZANO - Inseguire un sogno e mollare tutto, mossi dall'entusiasmo. È questa, in sintesi, la storia dientrambi dicon unain tasca ed un, che decidono di cambiare vita per. «Certo, trovare un rifugio da gestire non è stato facile», racconta Martina.I due giovani si sono fatti "le ossa" per due stagioni come apprendisti in alta montagna e ora gestiranno il, a cavallo tra la provincia di Bolzano e quella di Trento, in. Dove non arriverà l'esperienza, sarà l'entusiasmo a guidare questi due ragazzi insieme alla loro voglia di fare bene. Il rifugio Oltradige è stato costruito nel 1913 ed appartiene al Cai di Bolzano. È raggiungibile dalla val di Non a piedi in circa 20 minuti oppure dal passo della Mendola. Tempo permettendo la stagione si aprirà a fine maggio-inizio giugno per concludersi a fine ottobre.