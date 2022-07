Laura muore stroncata da un tumore, al figlio di 3 anni lascia un libro per ogni compleanno: «Colmate i suoi vuoti con l'amore»

Lascia un libro al figlio di appena 3 anni prima di morire per ogni suo futuro compleanno. Laura Lonzi, maestra 37enne di Firenze, è morta stroncata da un carcinoma che in 8 mesi se l'è portata via senza darle scampo e soprattutto senza darle la possibilità di veder crescere il suo bambino.

Quando Laura si è resa conto che la malattia non le avrebbe dato scampo ha voluto scrivere un libricino per lui, insieme a delle lettere e a dei regali che il bambino riceverà per ogni suo compleanno. «Abbiamo scoperto il carcinoma a settembre. A ottobre l'operazione e poi le chemio. Abbiamo visto medici in tutta Italia. Siamo andati fino in Germania per provare una nuova cura e inviato gli esami diagnostici anche negli Stati Uniti», ha raccontato il marito della donna, Antonio Salerno, a La Repubblica, ricordando il calvario della malattia. Purtroppo però non è servito a molto e quando Laura ha capito che non c'era più nulla da fare ha voluto lasciare qualcosa per il figlio in modo che potesse avere sempre vivo il suo ricordo.

La donna ha capito che stava morendo prima ancora della diagnosi dei medici, spiega il marito. «Ha iniziato a scrivere lettere per noi, per non lasciarci soli. Faceva finta di passeggiare, arrivava fino all'ulivo e sotto l'albero, poi ho scoperto, girava i video per me e Tommaso, per quando non ci sarebbe stata più». I libri e i regali per il piccolo Tommaso sono stati lasciati alla sua migliore amica, che in occasione di ogni compleanno glieli darà.

Laura ha chiesto al marito di non perdere il sorriso per il loro bambino. Il giorno del suo funerale, continua il marito, ha voluto lasciare un messaggio di speranza per tutti con una lettera in cui diceva: «Sono felice della vita che ho vissuto, mi sono divertita tanto. Ricordatevi di colmare i vuoti di Tommaso con magiche parole d'amore».

